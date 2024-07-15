Сьогодні вранці, 15 липня, на позачерговому засіданні прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас та весь уряд подали у відставку, пише ERR.

Кая Каллас подала у відставку

До вступу на посаду нового уряду Каллас продовжуватиме виконувати обов'язки. Вона висловила сподівання, що новий уряд буде сформовано досить швидко.

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"Я, напевно, єдиний прем'єр-міністр, який відразу пройшов шлях від присяги уряду до засідання уряду, де рішення повинні були прийматися негайно. Не було абсолютно ніякого пільгового періоду", – нагадала Каллас.

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Каллас обіймала посаду прем'єр-міністра із січня 2021 року.

"Безперечно є речі, про які я шкодую, але зараз не найкращий час, щоб говорити про це. Але колись, коли я напишу свою книгу, я викладу всі ці речі", – зауважила поки що чинна прем'єр-міністерка.

Кая Каллас і Україна – що відомо

У Брюсселі Президент Володимир Зеленський підписав безпекові угоди між Україною, Литвою та Естонією. Перед початком робочого засідання Ради Європи за участю Зеленського та прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас підписано двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією на 10 років.

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В уряді Естонії заявили, що війна РФ проти України – на виснаження. А Каллас наголосила, що Росія сподівається протриматись довше, ніж Україна, але допомога країн-партнерів допоможе ЗСУ вистояти.

За її словами, в такому протистоянні головними чинниками є ресурси та бойовий дух. Сполучені Штати Америки та країни Європи допомагають тренувати військових ЗСУ на території своїх країн.