З 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не зможуть в'їхати до Латвії. Обмеження запровадили згідно із санкціями ЄС, повідомляє пресслужба Служби державних доходів Латвії.

Латвії заборонила автівкам на білоруських номерах в'їжджати у країну - що відомо

Згідно з санкціями ЄС, заборонено ввозити до Євросоюзу з Білорусі товари, продаж яких сприяв би диверсифікації доходів Мінська, що підтримує агресію РФ проти України. До списку таких товарів входять і легкові автомобілі.

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"З метою забезпечення виконання санкцій ЄС з 16 липня 2024 року особам забороняється в'їзд на територію Латвійської Республіки на транспортних засобах, зареєстрованих у Республіці Білорусь", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що ця заборона не поширюватиметься на транспортні засоби для дипломатичних та консульських представництв, зокрема делегацій, посольств і місій під час поїздок.

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Людина на авто, зареєстрованому в Білорусі, повинна буде повернутися до країни, з якої мала намір в'їхати до Латвії. Якщо вона відмовляється це зробити, автівку можуть конфіскувати.

ЄС розширив санкції проти Білорусі - подробиці

Комітет постійних представників Європейського Союзу у червні 2024 року схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі, щоб подолати проблему їх обходу.

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"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій", – зазначило бельгійське головування у Раді ЄС. 

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