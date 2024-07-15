Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, який вимагав гроші від підлеглих для вихідного на березі.

ДБР повідомило про підозру командиру відділення судна ВМС України

Його підлеглі мали сплатити йому 10 тис. гривень, тобто, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. гривень у місяць.

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9 липня його затримали під час одержання чергової оплати у сумі 1 тис. доларів США, які той отримав від підлеглого за можливість протягом місяця ходити у вихідні на сушу.

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Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання чекає на командира відділення судна ВМС України

Йому повідомили про підозру щодо одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в 182 тис. гривень.

Більше по темі Затримано одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів Він "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів.

Покарання передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

СБУ затримала капітана вантажного судна, який вивозив з Криму українське зерно

Він працював на Росію та вивозив із Криму українське зерно. Його корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а екіпаж виконував замовлення Росії на вивезення українського зерна.

Вантаж транспортували на Близький Схід для продажу на користь РФ. Капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив неправдиві відомості до журналу маршрутів і стоянок. Так він Росії вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

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Йому загрожує до 5 років ув'язнення.