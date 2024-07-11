Служба безпеки повідомила про затримання в акваторії Одещини іноземного вантажного судна та його капітана, який працював на Росію та вивозив із Криму українське зерно.

СБУ затримала капітана судна, який вивозив українське зерно з Криму

Його корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а екіпаж виконував замовлення Росії на вивезення українського зерна з Криму. Протягом двох останніх років судно неодноразово пришвартовувалося в порту Севастополя, щоб забрати агропродукцію.

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Потім зерно транспортували на Близький Схід для продажу на користь РФ.

Для маскування злочину періодично вимикався GPS-трекер судна та вносилися недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок. Так капітан допомагав Росії вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

Під час обшуку на борту судна виявили документи, засоби навігації та інші речові докази злочинної діяльності.

Яке покарання загрожує капітану вантажного судна

Капітану повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Судно відбуксирували на Одещину та арештували за рішенням суду. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Росія зареєструвала на ТОТ близько 500 компаній для вивезення українського зерна

На захоплених територіях України з'явилися 892 нові сільськогосподарські компанії РФ.

Щонайменше одна належить 43-річному Ельбеку Заїєву з Чечні, чий брат Алі Заїєв входить до числа силовиків, близьких до голови Чечні Рамзана Кадирова.

Компанію "Агро 24" Ельбек Заїєв зареєстрував у лютому 2024 року в селищі Асканія-Нова Херсонської області. "Агро 24" займається вирощуванням зернових культур, оптовою торгівлею зерном та іншими видами сільськогосподарської діяльності.