Європейська рада продовжила ще на рік санкційні проти Ірану, запроваджені у зв’язку з військовою підтримкою Тегераном агресивної війни РФ проти України та збройних угруповань на Близькому Сході. Обмеження поширюються на осіб та організації.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

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ЄС продовжив санкції проти Ірану - що відомо

"Сьогодні Рада продовжила до 27 липня 2025 року обмежувальні заходи у зв’язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни РФ проти України, а також збройних груп та утворень на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря", - йдеться у повідомленні.

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Наразі режим санкцій поширюється на 12 осіб та дев'ять організацій. Їхні активи заморожені, а надання їм коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Окрім того, їм заборонено в’їзд до країн ЄС.

Іран співпрацює з Росією, зокрема, у постачанні зброї – що варто знати

Іран у квітні надіслав до Росії нову партію військових вантажів, яка могла містити ударні БпЛА типу Shahed, а також компоненти для виробництва дронів на территорії РФ.

За словами колишньої речниці Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, Москва все частіше використовує для атак на Україну безпілотники типу "Шахед", які виробляє на своїй території, про що свідчить російське маркування на них.

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Держсекретар США заявляв, що у Сполучених Штатах стурбовані тим, що Іран і Північна Корея відправляють Росії свою зброю для підтримки війни проти України.

Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан у виданні Tehran Times похвалив Китай та РФ за підтримку Ірану у «складні часи».

Пезешкіан заявив, що Москва залишається для його країни важливими стратегічним союзником. Тому його уряд буде відданим розширенню співпраці з РФ.