Сьогодні, в ніч проти 16 липня, дрони здійснили наліт на завод низьковольтної апаратури в селищі Корєнєво Курської області РФ, повідомляє російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
Як зазначається, за словами голови регіону Алєксєя Смірнова, в одному з цехів почалася пожежа, але співробітники не постраждали.
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Водночас у міноборони РФ зазначили, що вночі російська ППО ліквідувала 9 дронів над Ростовською областю, ще по одному – над Бєлгородською, Курською, Воронезькою областями та над акваторією Чорного моря.
Однак згідно з даними ASTRA, чотири людини постраждали під час обстрілу Шебекіно та Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ. В області під удар потрапила АЗС.
Про наслідки атаки безпілотників на завод низьковольтної апаратури в Курській області РФ повідомив також український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі.
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Україна вперше вдарила HIMARS по Курській області
Нагадаємо, що 24 червня ЗСУ вдарили системою HIMARS по Курській області. Хоча обидві ракети були збиті, проте уламки частково зруйнували будівлю прикордонного управління ФСБ.
Тоді ж атакували селище Мирний у Суджанському районі та село Довгі Буми в Бєловському районі.
Поранень зазнав один працівник ФСБ. Також пошкоджені 2 автомобілі.