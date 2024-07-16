Сьогодні, в ніч проти 16 липня, дрони здійснили наліт на завод низьковольтної апаратури в селищі Корєнєво Курської області РФ, повідомляє російський новинний Телеграм-канал ASTRA. Як зазначається, за словами голови регіону Алєксєя Смірнова, в одному з цехів почалася пожежа, але співробітники не постраждали. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас у міноборони РФ зазначили, що вночі російська ППО ліквідувала 9 дронів над Ростовською областю, ще по одному – над Бєлгородською, Курською, Воронезькою областями та над акваторією Чорного моря. Advertisement

Однак згідно з даними ASTRA, чотири людини постраждали під час обстрілу Шебекіно та Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ. В області під удар потрапила АЗС.

Про наслідки атаки безпілотників на завод низьковольтної апаратури в Курській області РФ повідомив також український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі. Більше по темі Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ Так, ворожі сили розвантажують шпиталі й ховаються за спинами цивільних.