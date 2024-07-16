Сьогодні, в ніч проти 16 липня, дрони здійснили наліт на завод низьковольтної апаратури в селищі Корєнєво Курської області РФ, повідомляє російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, за словами голови регіону Алєксєя Смірнова, в одному з цехів почалася пожежа, але співробітники не постраждали.

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Водночас у міноборони РФ зазначили, що вночі російська ППО ліквідувала 9 дронів над Ростовською областю, ще по одному – над Бєлгородською, Курською, Воронезькою областями та над акваторією Чорного моря.

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Однак згідно з даними ASTRA, чотири людини постраждали під час обстрілу Шебекіно та Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ. В області під удар потрапила АЗС.

Про наслідки атаки безпілотників на завод низьковольтної апаратури в Курській області РФ повідомив також український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі.

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Нагадаємо, що 24 червня ЗСУ вдарили системою HIMARS по Курській області. Хоча обидві ракети були збиті, проте уламки частково зруйнували будівлю прикордонного управління ФСБ.

Тоді ж атакували селище Мирний у Суджанському районі та село Довгі Буми в Бєловському районі.

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Поранень зазнав один працівник ФСБ. Також пошкоджені 2 автомобілі.

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