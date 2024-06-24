Збройні сили України вперше застосували системи HIMARS для атаки Курської області Росії, внаслідок чого вдалося уразити будівлю ФСБ, пише російське видання Astra з посиланням на джерела.

За даними джерел видання, в суботу, 22 червня Сили оборони України випустили дві ракети із РСЗВ HIMARS по Курській області РФ. Було атаковано селище Мирний у Суджанському районі та село Довгі Буми у Бєловському районі.

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Обидві ракети нібито були збиті, проте уламки частково зруйнували будівлю прикордонного управління ФСБ у Суджі.

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Поранень зазнав один працівник ФСБ. Також пошкоджено 2 автомобілі, пише Astra.

Після атаки місцеві жителі казали, що у них зникло світло. Т.в.о губернатора Курської області Смирнов повідомляв про нібито успішну роботу ППО.

Дозвіл США бити по Росії зірвав наступ Москви на Харківщині - що треба знати

Як писало 22 червня видання Associated Press із посиланням на першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, дозвіл США бити Україні по території Росії, зірвав наступ ворога на Харківщині.

Більше по темі Постнормандський Путлер Навіть придворним підлабузникам Путіна важко сприймати той його образ, який він пропонує світові, постійно бряцаючи зброєю. Схожість із його попередником, німецьким фюрером, важко не помітити.

Понад 90 тисяч російських військових готувалися до нового наступу на Харківщині. Проте після того, як США дозволили України бити західною зброєю по території Росії, плани Кремля змінились.

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У публікації йдеться, що погіршення ситуації на фронті змусило Вашингтон дозволити Києву використовувати артилерійські та ракетні системи, що поставляються Заходом, для захисту Харкова, завдаючи ударів по прикордонних районах, де збираються і проводять атаки кремлівські війська.