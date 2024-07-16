15 липня офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі став колишній президент США Дональд Трамп, пише CNN.

Дональд Трамп став офіційним кандидатом у президенти

Як зазначається, він набрав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти. Делегація з Флориди поставила його на перше місце під час поіменного голосування на національному з’їзді Республіканської партії.

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Трамп призначив сенатора США Джея Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти

Сенатор зі штату Огайо Джей Ді Венс був призначений кандидатом у віцепрезиденти 15 липня.

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"Після тривалих роздумів і міркувань, а також враховуючи величезні таланти багатьох інших, я вирішив, що людина, яка найкраще підходить на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів, – це сенатор Джей Ді Венс з великого штату Огайо", – зазначив Трамп.

Він служив у морській піхоті, закінчив Університет штату Огайо з відзнакою та Єльський юридичний факультет, де був редактором журналу "The Yale Law Journal", а також був президентом Асоціації ветеранів.

Більше по темі Байден назвав умову зняття власної кандидатури з президентських виборів Чинний президент США також пояснив, чому передумав бути перехідним кандидатом.

У квітні минулого року сенатор та 18 інших республіканців підписали листа до чинного президента США Джо Байдена із закликом припинити необмежену допомогу Україні. Венс виступатиме проти майбутніх пакетів допомоги "без прозорої дипломатичної стратегії для швидкого завершення війни".

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У Трампа стріляли на передвиборчому мітингу – що відомо

Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер на експрезидента скоїли замах.

Куля, що поцілила в Трампа, пробила верхню частину правого вуха. Водночас за даними правоохоронців, під час стрілянини загинули двоє людей. Серед них – підозрюваний. Ще двоє глядачів були поранені.

Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину як спробу вбивства.

Окрім цього, чинний президент США Джо Байден засудив стрілянину на мітингу Трампа.