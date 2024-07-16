Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан упевнений у тому, що у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах колишній президент США стане посередником у мирних переговорах між Україною та Росією, пише Bild.

Трамп може стати посередником у переговорах між Україною та РФ

"Я можу з упевненістю сказати, що відразу після перемоги на виборах він не буде чекати до своєї інавгурації, а відразу буде готовий виступити в ролі мирного посередника. Він має для цього детальні та обґрунтовані плани", – зауважив Орбан.

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Водночас він наголосив, що в разі перемоги Трампа фінансові відносини між Євросоюзом та Штатами щодо підтримки України зміняться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України.

Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від Республіканської партії – що відомо

Нагадаємо, що вчора офіційним кандидатом від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі став колишній президент США Дональд Трамп.

Він набрав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти, а делегація з Флориди поставила його на перше місце під час поіменного голосування на національному з’їзді Республіканської партії.

Трамп призначив кандидатом у віцепрезиденти сенатора зі штату Огайо Джея Ді Венса. Він пообіцяв виступати проти майбутніх пакетів допомоги "без прозорої дипломатичної стратегії для швидкого завершення війни".