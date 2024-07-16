Одного з прокурорів Офісу Генерального прокурора України затримали після отримання хабаря, повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

На хабарі викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора

НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генпрокурора, які отримали неправомірну вигоду в розмірі 170 тис. доларів США за сприяння в ухваленні рішення про закриття кримінального провадження.

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Затриманому прокурору повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

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СБУ та НАБУ викрили на корупції мера одного з міст на Закарпатті

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки повідомляла про оголошення про підозру міському голові та голові районної ради одного з міст Закарпатської області. Вони продавали за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари.

На сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, яку занизив у майже 9 разів, а покупцем ділянки виступило приватне товариство, контрольоване головою районної ради.

Затримано одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів
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Затримано одного з головних митників на Прикарпатті, який вимагав хабарі з імпортерів

Він "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів.

За занижений висновок власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Так, землю з ринковою вартістю 84,6 млн гривень продали за 9,6 млн гривень.

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