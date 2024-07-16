На тимчасово окупованих територіях Росія створює окремі загони при "МВС", які "фільтруватимуть" місцеве населення, повідомили в Центрі національного спротиву.

РФ створює фільтраційні загони на ТОТ

Вони перевірятимуть населення та техніку, а також охоронятимуть табори, де ворог незаконно утримує українців, яких підозрюють в нелояльності до Росії.

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"ТОТ фактично перетворилась на в’язницю просто неба, де функціонують правила стратегічного об’єкту. Саме для підтримання та посилення цього стану й створюються окремі загони поліцаїв", – наголосили у Центрі.

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Росія репресує українців на ТОТ – що відомо

На окупованій частині Вовчанська на початку червня росіяни створили фільтраційний табір. Також у полоні росіян перебуває понад тисяча жителів ТОТ Запоріжжя. Наразі достеменно невідома доля кожного з них, оскільки РФ часто приховує, де перебувають мешканці регіону. Пріоритетом місцевої влади і правоохоронних структур є збір інформації про тих, хто пішов на співпрацю з ворогом.

Під час допитів українців примушують записати відео на підтримку "Спеціальної воєнної операції" в межах інформаційної кампанії проти України. Це пропонують зробити задля уникнення "проблем".

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Водночас дітей із ТОТ вивозять до Росії начебто для оздоровлення. Зокрема, росіяни вивезли 43 дитини з Бердянська до Чувашії, а загалом на "відпочинок" планують відправити 300 дітей.

"Вивезення дітей до РФ під прикриттям оздоровлення є не лише спробою заохотити їх до любові до "руського міру", а й тривожним сигналом про стан українських курортних зон", – наголосила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

На літні канікули понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини також відправляють у регіони Росії на "перевиховання". Займатися з дітьми будуть "герої СВО". Влада РФ створила на тимчасово окупованій Луганщині понад 70 літніх дитячих таборів, які не відповідають базовим вимогам щодо безпеки. У цих таборах не дотримуються елементарних безпекових заходів: там зачинені запасні виходи, панує антисанітарія й дуже висока пожежна небезпека.