Під час першого після європейських виборів пленарного засідання у Страсбурзі депутати переобрали Роберту Мецолу на новий термін на посаді президента Європейського парламенту.

Вона перемогла у першому ж турі абсолютною більшістю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Мецола залишається президенткою Європарламенту - подробиці

За проголосували 562 депутати із 699, що взяли участь у голосуванні. 76 бюлетенів були зареєстровані як зіпсовані. Таким чином, Мецола перемогла у першому ж турі абсолютною більшістю.

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Вона залишатиметься президенткою Європарламенту до січня 2027 року.

«Я хочу допомогти подолати розрив між тим, що люди очікують від Європи, і тим, що ми їм можемо запропонувати», - заявила мальтійська політикиня у програмній промові перед голосуванням.

Мецола також наголосила, що виклики, такі як підтримка Києва чи Кишинева на шляху до ЄС, вимагатимуть сильного лідерства. «Під час останньої каденції ми зрозуміли, що майбутнє не є передбачуваним. Але, що б не сталося, я продовжуватиму працювати з усіма вами, щоб витримати випробування», - сказала Мецола.

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Її єдиною суперницею на виборах була іспанка Ірене Монтеро, яку висунула група Лівих. Вона набрала 61 голос.

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Мецола, яка входить до групи Європейської народної партії (Християнські демократи), була переобрана у першому турі на наступні два з половиною роки.

У 2022 році 43-річна Мецола стала наймолодшим політиком, який очолив Європейський парламент, а також першою мальтійкою на цій посаді та першою жінкою за останні два десятиліття.

Президент України привітав Мецолу з переобранням на посаду президентки Європарламенту

Президент України Володимир Зеленський привітав Роберту Мецолу з дргу на посаду президентки Європейського парламенту.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Вітаю Роберту Мецолу з переобранням на посаду президентки Європейського парламенту. Високо ціную особисту участь президентки Мецоли в підтримці України, а також її непохитну відданість захисту людей і відстоюванню нашого європейського способу життя. З нетерпінням чекаю на продовження нашої тісної співпраці задля якнайшвидшого відновлення справедливого миру», – відзначив Зеленський.