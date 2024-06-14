У листопаді 2022 року була опублікована Формула миру Президента Володимира Зеленського з десяти пунктів. Вона просуває ідеї, які неможливо заперечити. У ній йдеться і про шкоду, завдану Україні російським вторгненням, і про небезпеку, яку Росія становить для інших країн.

10 пунктів "формули миру" починаються з ядерної безпеки і закінчуються підтвердженням закінчення війни в Україні з акцентом на міжнародну безпеку і правосуддя.

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Напередодні зустрічі міжнародних лідерів у Швейцарії Kyiv Post поспілкувався з Робертою Мецолою, президенткою Європейського парламенту, щоб поставити найважливіші та найактуальніші питання щодо України сьогодні.

1. Чи вірите ви, що мирний саміт у Швейцарії допоможе створити дорожню карту припинення війни? Які очікування України від цього саміту реалістичні?

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Цей саміт має величезне значення і для України, і для міжнародної спільноти. Це чіткий знак нашої підтримки України та глобальних зусиль, спрямованих на припинення несправедливої війни Росії проти мирної України. Дуже важливо, що ми збираємося на цей саміт, щоб закласти основу для справедливого миру в Україні та прокласти шлях до тривалої стабільності в регіоні. Фундаментальний принцип полягає в тому, що нічого про Україну не може бути узгоджено без України.

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Мета цього Саміту - знайти спільну мову і досягти прогресу з питань, які не лише є частиною мирної формули Президента Зеленського, але й мають велике значення для міжнародної спільноти, як ядерна безпека, продовольча безпека чи гуманітарні питання. Я не можу передбачити результати Саміту, але ми зробимо все від нас залежне, щоб забезпечити його успіх.

Україна є для нас головним пріоритетом. Європейський парламент повністю підтримує Українську формулу миру, яка є єдиною всеосяжною основою для досягнення справедливого та сталого миру в Україні. Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів сприяти цьому процесу і високо оцінюємо всі зусилля, докладені в дусі доброї волі для просування цього мирного процесу, включаючи подальшу конференцію. Я хотіла би особливо подякувати Швейцарії за проведення цього дуже важливого саміту.