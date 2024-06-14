У листопаді 2022 року була опублікована Формула миру Президента Володимира Зеленського з десяти пунктів. Вона просуває ідеї, які неможливо заперечити. У ній йдеться і про шкоду, завдану Україні російським вторгненням, і про небезпеку, яку Росія становить для інших країн.
10 пунктів "формули миру" починаються з ядерної безпеки і закінчуються підтвердженням закінчення війни в Україні з акцентом на міжнародну безпеку і правосуддя.
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Напередодні зустрічі міжнародних лідерів у Швейцарії Kyiv Post поспілкувався з Робертою Мецолою, президенткою Європейського парламенту, щоб поставити найважливіші та найактуальніші питання щодо України сьогодні.
1. Чи вірите ви, що мирний саміт у Швейцарії допоможе створити дорожню карту припинення війни? Які очікування України від цього саміту реалістичні?
Рада ЄС почне підготовку до переговорів про вступ України 25 червня
Цей саміт має величезне значення і для України, і для міжнародної спільноти. Це чіткий знак нашої підтримки України та глобальних зусиль, спрямованих на припинення несправедливої війни Росії проти мирної України. Дуже важливо, що ми збираємося на цей саміт, щоб закласти основу для справедливого миру в Україні та прокласти шлях до тривалої стабільності в регіоні. Фундаментальний принцип полягає в тому, що нічого про Україну не може бути узгоджено без України.
Мета цього Саміту - знайти спільну мову і досягти прогресу з питань, які не лише є частиною мирної формули Президента Зеленського, але й мають велике значення для міжнародної спільноти, як ядерна безпека, продовольча безпека чи гуманітарні питання. Я не можу передбачити результати Саміту, але ми зробимо все від нас залежне, щоб забезпечити його успіх.
Україна є для нас головним пріоритетом. Європейський парламент повністю підтримує Українську формулу миру, яка є єдиною всеосяжною основою для досягнення справедливого та сталого миру в Україні. Ми закликаємо всіх міжнародних партнерів сприяти цьому процесу і високо оцінюємо всі зусилля, докладені в дусі доброї волі для просування цього мирного процесу, включаючи подальшу конференцію. Я хотіла би особливо подякувати Швейцарії за проведення цього дуже важливого саміту.
2. Які головні перешкоди, що заважають Україні швидше приєднатися до Європейського Союзу?
Дозвольте мені почати з того, що Європейський Парламент повністю підтримує європейські прагнення українського народу.
Вступ до ЄС – це процес, який базується на заслугах. Тут не існує коротких шляхів. Кожна країна має власну траєкторію переговорів, де має бути прийняте законодавство ЄС та проведені необхідні реформи. Україна довела свою рішучість, здійснивши низку складних реформ, коли отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році. І все це в той час, коли їй доводиться захищати свою країну та свій народ від жорстокої російської агресії.
Ми дуже вражені неймовірною роботою, виконаною президентом Зеленським, українським урядом та Верховною Радою в цих найскладніших умовах. Зараз ми знаходимося за кілька тижнів до рішення про фактичний початок переговорів, і я переконана, що відважний український народ та його інституції продовжуватимуть робити все необхідне в цьому процесі, знаючи, що ми постійно готові надати всю необхідну допомогу на цьому шляху.
3. Ваша реакція на результати ультраправих на виборах в ЄС? Що за цим стоїть? Які наслідки для ЄС і для України?
Я думаю, що результат європейських виборів зрозумілий. Переважна більшість європейців проголосувала за помірковані та проєвропейські політичні сили. Демократія жива, і наш парламент буде конструктивним і продовжуватиме працювати для всіх європейців. Ми будемо продовжувати працювати.
Європейський парламент був найсильнішим прихильником України. Він був першою інституцією ЄС, яка закликала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році та розпочати переговори про вступ. Понад те, Парламент продемонстрував безпрецедентну єдність у своїй підтримці України, тому я не маю підстав вважати, що це зміниться в новому скликанні.
4. Чи може Європа зупинити Путіна? Чи має вона для цього політичну волю?
Україна може зупинити Путіна за підтримки ЄС та інших партнерів-однодумців, багато з яких присутні у Швейцарії. Для досягнення цієї мети ми повинні діяти швидко і рішуче. Ми повинні продовжувати допомагати Україні захищати себе, надаючи військову допомогу, боєприпаси, системи протиповітряної оборони та інше обладнання. Ми також повинні продовжувати наші санкції, закрити шпарини та переконатися, що наші партнери також дотримуються цих санкцій.
Важливо також переконатися, що російські злочинці, включно з вищим керівництвом РФ, будуть притягнуті до відповідальності за всі злочини, скоєні проти України.