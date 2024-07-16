Грецький уряд продовжив військово-морські навчання в Лаконійській затоці ще на два місяці, пише Bloomberg.

Військово-морські навчання Греції в Лаконійській затоці – подробиці

Їх запровадили ще в травні, а потім кілька разів продовжували.

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Ці навчання зупиняють ризиковану перевалку російської нафти з борту на борт застарілих суден, оскільки це становить загрозу для безпеки на морі.

Згідно з даними Bloomberg, з 4 травня, коли заборона набула чинності, жодного випадку передачі нафти з судна на судно не зафіксували.

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Водночас за даними французької компанії зі збору даних про сировинні ринки Kpler, значна частина перевалки наразі відбувається у водах поблизу берегів Єгипту, Мальти і Західної Африки. Більшість транспортувань нафтопродуктів, які досі відбуваються поблизу Греції, проходять у дозволеній зоні між місцями проведення навчань.

ЄС запровадив санкції проти ключового перевізника російської нафти – що відомо

Євросоюз планує запровадити санкції проти найбільшої судноплавної компанії Росії "Совкомфлот", який став ключовим перевізником російської нафти після того, як західні країни ввели обмеження проти пального з РФ.

Також ЄС має намір запровадив санкції проти 13 суден, залучених до перевезення товарів та технологій, які використовуються у сфері оборони та безпеки країни-агресора. США на початку цього року наклали санкції на "Совкомфлот" і 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією, з метою скорочення обсягів продажу російської нафти.

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Водночас в РФ за останній місяць доходи від продажу нафти збільшилися на 50%.

Підвищення доходів відбулося після підвищення цін на нафту марки Urals – ключову експортну суміш Росії. Міністерство розрахувало травневі податки на основі ціни Urals у 74,98 долара за барель проти 58,63 долара рік тому. Водночас очікується, що цього року російська нафта торгуватиметься приблизно на рівні 65 доларів за барель у порівнянні з попереднім прогнозом у 71,30 доларів.

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Росія також продовжує експортувати пальне до Євросоюзу шляхом перемаркування нафтопродуктів через Туреччину. Ця схема можлива через прогалину в санкціях, яка дозволяє ввезення "змішаного" палива в ЄС, якщо воно позначене як неросійське.