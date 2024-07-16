Індія викликала посла України, щоб обговорити критику з боку Президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі індійського прем'єра Нарендри Моді з російським лідером Владіміром Путіним 8 липня під час обстрілу лікарні "Охматдит".

Про це пише The Economic Times.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Індія викликала посла України через критику Зеленського

"Це чітко вказує на невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра", – йдеться у повідомленні.

Індійський уряд відтермінував засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури на тлі інциденту.

Advertisement

Удар по лікарні "Охматдит" – що відомо

8 липня Росія здійснила удар по Україні десятками різних видів балістичних та крилатих ракет. Уражені цивільні об’єкти – три електропідстанції, кілька багатоповерхівок, приватний медичний центр та адміністративну будівлю гірничо-збагачувального комбінату.

Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Новий склад євродепутатів затвердив подальшу допомогу Україні, зокрема військову і фінансову, у низці сфер.

Росіяни свідомо вдарили по найбільшій дитячій лікарні України та Європи – Охматдит, де проходили лікування сотні дітей. Було зруйновано корпус, де діти отримували діаліз.

РФ свідомо завдала удару по лікарні крилатою ракетою Х-101, за словами спецпризначенців вже знайдено її частини на території лікарні.

Advertisement

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії своєю чергою також визнало Росію відповідальною за ракетний удар по "Охматдиту". У документі сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений військовим ударом РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Про те, як світові лідери засудили атаку по дитячій лікарні, читайте в матеріалі Kyiv Post.