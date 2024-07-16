Під час нових антиурядових протестів у Кенії загинула щонайменше одна людина загинула, коли поліція розганяла демонстрантів, які вимагали відставки президента Вільяма Руто. У столиці країни деякі підприємства залишаються закритими.

Про це повідомляє Reuters.

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Кенію знову сколихнули масові протести- що відомо

Сотні мітингувальників заблокували головні дороги, в тому числі шосе Найробі-Наманга в передмісті Найробі, де вранці вони розпалили багаття. Відомо про демонстрації в містах Момбаса, Кісуму та Ельдорет.

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У центрі Найробі поліція застосувала сльозогінний газ проти кількох десятків протестувальників. Демонстранти у Момбасі під час маршу розмахували пальмовим гіллям, а кенійські телеканали показували, як на вулицях горить сміття.

На південній околиці столиці Найробі поліція відкрила вогонь по протестувальниках, які кидали каміння, палили шини і скандували "Руто повинен піти".

У виданні AP зазначили, що підприємства в Найробі залишаються закритими через побоювання повторення мародерства.

Антиурядові демонстрації у Кенії - що варто знати

У черні у Кенії спалахнули загальнонаціональні демонстрації проти запропонованого підвищення податків. Вони тривають навіть після того, як президент країни відкликав закон і звільнив майже весь свій кабінет.

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Протести у вівторок виявилися одними з найбільших після свого початку майже місяць тому. Активісти вимагають відставки Руто, а також системних змін, спрямованих на подолання корупції та неефективного управління.

За даними Кенійської національної комісії з прав людини (KNCHR), що фінансується урядом, станом на 16 липня під час протестів загинуло щонайменше 50 осіб, а 59 людей були викрадені або зникли безвісти у зв'язку з протестами.