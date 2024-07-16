Головне управління розвідки України (ГУР МОУ) разом із волонтерською хакерською спільнотою 15 липня атакували близько 100 вебресурсів у просторі Росії. Станом на 16 липня 39 російських сайтів продовжують “лежати”.
Про це повідомляє українська розвідка.
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Які російські сайти зазнали українського кіберураження
Спільна кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору РФ.
Зокрема, ураження зазнали:
- “MITgroup” — група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.
- “Пермский завод промобладнання” — підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.
- “Обʼєднані кранові технології” — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідіймального обладнання.
- “РУМОС-ЛАДА” — дилер автомобілів LADA.
"Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених вебресурсів агресора зазнав певних змін — тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки “404”", - додали у ГУР.
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Що раніше атакували кіберфахівці ГУР
Наприкінці травня хакери з Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) залишили без звʼязку щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Криму.
Представники провайдерів РФ назвали український кіберудар найпотужнішою DDos-атакою, з якою їм коли-небудь доводилося стикатися.
Генеральний директор одного з російських операторів звʼязку Іван Зима і одному з інтерв'ю зазначив, що на бодай часткове відновлення звʼязку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин.
ГУР МОУ 27 червня масовано атакувало комунікаційну інфраструктуру росіян у Криму. Кіберфахівці воєнної розвідки завдавали ударів по серверах пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.
Водночас українські хакери запускали масові фішингові атаки на місцевих інтернет-користувачів. Були збої в роботі сервісів бухгалтерського обліку, не працюють касові апарати в торговельних точках Керчі та Севастополя.
Кіберфахівці ГУР МОУ 26 червня атакували найбільших інтернет-провайдерів на території тимчасово окупованого Криму.
Місцева окупаційна адміністрація півострова попереджала жителів, що найближчим часом можливі перебої з доступом до Всесвітньої мережі.
Під український кіберудар потрапила відразу низка великих надавачів послуг у Криму. Так звана «замміністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку» російської адміністрації Юлія Кирик зазначала, що профілі DDos-атак постійно зазнають змін, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам.