Музиканту філармонії, який був агентом Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, винесли вирок за коригування ракетного удару по Луцькому аеродрому на початку російського повномасштабного вторгнення.

Він проведе 12 років за ґратами, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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У Луцьку музиканту винесли вирок за співпрацю з ФСБ РФ - що відомо

За координатами, які надав чоловік 24 лютого 2022 року армія РФ здійснила ракетний удар по військовому аеродрому поблизу Луцька.

Після повітряної атаки РФ навідник передав окупантам інформацію про наслідки влучання. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на початку березня 2022 року.

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Зловмисником є 38-річний музикант місцевої філармонії, якого ФСБ дистанційно завербувала ще до початку повномасштабної агресії. Тоді він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм куратором і отримав від нього агентурні завдання.

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Надалі комунікацію з куратором фігурант здійснював через зв’язкового, яким виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ.

Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано обійшов периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там техніку і об’єкти на електронній карті.

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Підготовлений звіт агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв’язку у забороненій соцмережі «Вконтакте».

За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років тюрми.

СБУ затримала агента ФСБ в Одесі

Агент Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ збирав координати для серії комбінованих ударів по Одесі. Серед пріоритетних цілей були бойові позиції систем ППО, які захищають повітряний простір обласного центру.

Агент на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти, а потім дані передавав своєму куратору з Росії через анонімний чат у месенджері.

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Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Агенту загрожує довічне ув’язнення.