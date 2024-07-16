Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Йдеться про виробництво патронів та штурмових гвинтівок Colt. Угода про будівництво патронного заводу підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервісом".

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.

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В Україні побудують патронний завод - що відомо

Як зазначив Шмигаль, на зустрічі з Фіалою обговорили постачання для українського війська нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію військових та нові спільні проєкти. Також було підписано дві угоди у сфері оборонної промисловості.

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"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод - угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс", - розповів Шмигаль.

Друга підписана угода - це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме, Шмигаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.

Чехія готова продовжувати пошуки боєприпасів для України по світу, але потрібні кошти - подробиці

Міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова зазначала, що країна у повному обсязі дотримується своїх обіцянок у рамках власної ініціативи щодо забезпечення України боєприпасами. Однак для її продовження потрібна фінансова підтримка від партнерів.

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«І президент, і прем’єр-міністр чітко декларували обіцянку щодо 500 тис. одиниць боєприпасів, ми свою обіцянку повністю виконаємо до кінця року», – зауважила очільниця Міноборони.

Міністерка зазначала, що хотілося би, щоби боєприпасів було придбано більше, та поінформувала, що знає, де їх ще можна знайти та закупити за умови достатньої кількості грошей.

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