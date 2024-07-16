Чутки навколо потенційного звільнення Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України циркулюють у публічному просторі вже давно.

На тлі чергової хвилі чуток про те, що Президент України Володимир Зеленський таки збирається звільнити Шмигаля, Kyiv Post розбирався з тим, що зараз відомо про гіпотетичну відставку очільника уряду, який на своїй посаді перебуває найдовше в сучасній історії України.

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Зеленський планує звільнити Шмигаля і весь склад уряду

Президент Володимир Зеленський планує замінити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та весь склад Кабінету міністрів, повідомило джерело Kyiv Post у парламенті.

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“Невідомо, чи це буде звільнення за власним бажанням, чи відставка, але звільнення прем’єра тягне за собою звільнення всього Кабміну”, – пояснює наш співрозмовник.

За словами джерела, з Кабміну ймовірно залишаться перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Рішення по Шмигалю обговорять 22 липня на погоджувальній раді

Парламенту повідомили, що рішення будуть обговорювати на погоджувальній раді 22 липня, і наступного дня голосувати за кандидатури.

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Схожу інформацію повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Видання Лівий берег повідомило у понеділок, що на запитання про наміри щодо Шмигаля на пресконференції, Зеленський лише сказав: “Поговоримо про це пізніше”.

“Чи можуть бути зміни в уряді? Можливо, можуть. Ми займаємося цим процесом...”, сказав він.

Українська Правда повідомила з посиланням на свої джерела, що таке рішення президента вважають “емоційним”.

Проте питання зміни в уряді обговорювалися протягом останніх двох місяців.

Інше джерело Kyiv Post в одному з міністерств повідомило, що ці дискусії нічим не закінчилися, тому “зараз вже всі собі працюють”. “Різні версії були протягом двох місяців, але зараз ніхто вже не думає, що когось призначать”, – пояснили виданню.

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Проте співрозмовник відмічає “високу невизначеність”, через яку можуть статися різні сценарії.

Денис Шмигаль став прем'єр-міністром у 2020 році, проте був відомий як прем’єр-міністр із повною президентською підтримкою та відсутністю критики щодо лідера держави.

Українська Правда повідомляла, що Зеленський “втомився” від Шмигаля і почав ігнорувати його на нарадах. Видання припускає, що Шмигаль може бути замінений Юлією Свириденко, нинішньою Першою віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою економіки.

Також ходять чутки, що міністр юстиції України Денис Малюська може залишити свою посаду, але джерело Київ Пост у Міністерстві юстиції залишається скептичним, заявляючи, що чутки про його відхід тривають вже шість років.

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Наприкінці червня Українська Правда повідомила, що президент критикував низку своїх міністрів за те, що вони “не наближаються до фронтових міст”.

Зеленський також підтвердив можливі інші зміни в міністерствах, не надаючи жодних конкретних деталей. Він сказав, що коли він вступив на посаду, його часто критикували за те, що міністри часто змінювалися, але зараз його критикують за те, що вони “працюють дуже довго”.

Перший прем'єр-міністр за президентства Зеленського, Олексій Гончарук, пропрацював трохи більше шести місяців, перш ніж подав у відставку, хоча Міжнародний валютний фонд заявив, що підтримує його економічну політику.

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Шість міністрів в уряді працюють з 2019 або 2020 року, з початкового періоду президентства Зеленського. Це:

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, який відповідав за управління реакцією на пандемію COVID-19 (Уточнено після публікації: У 2020 році - Головний санітарний лікар.)

Міністр фінансів України Сергій Марченко

Міністр юстиції України Денис Малюська

Ще 14 міністрів були замінені після критики з боку Зеленського, а один міністр, Денис Монастирський, загинув разом з 14 членами своєї команди в авіакатастрофі гелікоптера у січні 2023 року, і його замінив на посаді міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

Закон про воєнний стан забороняє змінювати прем’єра під час війни

Хоча Зеленський може відчувати втому від прем’єра, його обмежує закон про воєнний стан.

Стаття 10 закону “Про правовий режим воєнного стану” не дозволяє припинити повноваження ключових державних інституцій: Президента України, парламенту України (Верховної Ради України), Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, прокуратур, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальні органи та органи, до складу яких входять підрозділи контррозвідки.

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Відставка прем’єра автоматично означає відставку уряду згідно із 115 статею Конституції. Якщо Шмигаль подає у відставку з різних причин – це буде порушення закону про воєнний стан. Отже, теоретично, Шмигаль мав би залишитися прем’єром до кінця війни.