Крім того, потенційному покупцю пропонується баггі CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 2018 року випуску. Стартова ціна лоту - 735 063 грн. Торги оголошено на 25 липня.

До продажу пропонується квадроцикл Traxter Max марки Bombardier. Строк експлуатації - 20 років. Стартова ціна лоту – 161 637 грн. Ще один транспортний засіб тієї ж марки, 2003 року випуску, виставлений за 154 409 грн.

«Більше не покатається. Баггі та квадроцикли державного зрадника Віктора Медведчука вже на Prozorro.Продажі», - йдеться в повідомленні.

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Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на аукціони на платформі Prozorro.Продажі квадроцикли та баггі колишнього нардепа Віктора Медведчука. Торги проведуть наприкінці липня.

Які ще торги анонсувало АРМА

На реалізацію подали другу та третю частини контрабандної партії електронних пристроїв. Раніше з неї реалізовано компʼютерну техніку на суму 11,6 млн грн.

Цього разу на продаж опубліковано два лоти, які включають смартфони, безпровідні навушники та планшети відомих брендів. Незалежно від кінцевої суми, за яку буде реалізовано ці два лоти, держава отримає понад 12 млн грн митних платежів.

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В управління АРМА передали завод родичів Медведчука і Козака вартістю 5 млн доларів - подробиці

У власність держави перейде завод із виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 млн доларів США, власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака.

Також до держави перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів, 4 позашляховики та кілька одиниць спецтехніки.

Протягом 2017-2023 років за вказівками Медведчука та Козака топменеджмент заводу проводив фінансові махінації та умисно виводив "у тінь"мільйони гривень.

Підприємство ухилялося від сплати податків, а власники отримували кошти, які мали скеровуватись до держбюджету.