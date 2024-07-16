На Бахмутському напрямку українські прикордонники знищили декілька гармат та вантажівку ворога. Зокрема, вдалося перетворити на опіл низку ворожої військової техніки, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Прикордонники знищили рросійську техніку на Донеччині - подробиці

«Скидами з важкого бомбера «Вампір» та точними ураженнями з FPV-дронів пілоти підрозділу «Фенікс» знищили низку військових цілей окупантів – легковий автомобіль та військову вантажівку, дві гармати-гаубиці Д-20, гаубицю Д-30 та гармату МТ-12 «Рапіра», - йдеться у дописі.

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