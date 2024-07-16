На Бахмутському напрямку українські прикордонники знищили декілька гармат та вантажівку ворога. Зокрема, вдалося перетворити на опіл низку ворожої військової техніки, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Прикордонники знищили рросійську техніку на Донеччині - подробиці

«Скидами з важкого бомбера «Вампір» та точними ураженнями з FPV-дронів пілоти підрозділу «Фенікс» знищили низку військових цілей окупантів – легковий автомобіль та військову вантажівку, дві гармати-гаубиці Д-20, гаубицю Д-30 та гармату МТ-12 «Рапіра», - йдеться у дописі.

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Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини - що відомо

Внаслідок російських обстрілів 14 липня в Донецькій області загинуло шестеро людей. Ще 11 - дістали поранень.

Жертвами окупантів стали мешканці сіл Новоочеретувате, Прогрес, Новоселівка Перша та Костянтинопольське. 

Загалом під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів області. 

На Новоочеретувате росіяни скинули дві авіабомби «УМПБ Д-30 СН». Пошкоджено 6 приватних осель, крамницю, електромережі.

 

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