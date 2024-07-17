Служба безпеки повідомила про затримання інформаторки, яка надавала Телеграм-каналу росіян локації українських блокпостів поблизу Харкова.

СБУ затримала інформаторку РФ, яка передавала локації блокпостів біля Харкова

Вона об’їжджала східні околиці міста, де фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів ЗСУ та намагалась встановити орієнтовну кількість особового складу та техніки на території військових об’єктів.

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Розвіддані жінка надавала Телеграм-каналу, адміністрованому представниками російської розвідки.

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Вона шукала контакти з ворожими спецслужбами для співпраці у війні проти України, а для цього публікувала закриту інформацію в російських пабліках, які росіяни використовують для збору даних про підрозділи ЗСУ.

Яке покарання загрожує інформаторці

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

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СБУ затримала подружжя агентів ФСБ – що відомо

Нагадаємо, що вчора Служба безпеки повідомила про затримання чоловіка та жінки, які разом виявляли локації штабів та укріпрайонів підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

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Їх цікавили й геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.

Агентка із Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі, розпитувала колег про місця базування Сил оборони на Харківщині. До злочинної діяльності вона залучила свого чоловіка, який виявився експрацівником розформованої міліції в Охтирці на Сумщині.

Чоловік своєю чергою випитував потрібні ворогу дані у своїх знайомих, а потім месенджером переправляв інформацію дружині, яка пересилала це московському куратору.