16 липня Верховна Рада скасувала перехід на літній час, тож востаннє українці переведуть годинники 27 жовтня, щоб повернутися до зимового часу, й далі вже переведення не буде. Чи правильне це рішення, як воно вплине на побут та здоров'я громадян та чи варто було приймати цей закон саме зараз?

Переведення стрілок годинника на "літній час" більше не буде

16 липня 2024 року у другому читання Верховна Рада ухвалила постанову про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Тепер по всій країні буде, так би мовити, Київський час в незалежності від сезону. Закон встановлює в Україні постійний стандарт часу UTC+2 за міжнародною шкалою. Тож цього року українці востаннє переведуть стрілки годинників на зимовий час 27 жовтня.

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Законопроєкт №4201 розглянули у першому читанні ще у 2021 році, після цього він чекав свого часу, адже було багато суперечок про доцільність прийняття таких змін саме зараз. Тим часом вчора його винесли на голосування, під час якого проголосував "за" 261 депутат.

"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час, і переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", – сказав народний депутат Ярослав Железняк

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Тема скасування переходу на літній час у парламенті піднімалася не вперше, при цьому йшлося про літній та зимовий час як разом, так і окремо. Переводити стрілки годинника вже давно стало звичим для українців, адже така практика в Україні існує з 1981 року.

Серед аргументів на користь скасування називали вплив на здоров'я людей та "сприяння протидії агресії з боку РФ та сприяння євроінтеграційним прагненням України". Законопроєкт №4201 ще має підписати президент.

Чи дійсно перехід на літній та зимовий час шкідливий для здоров'я?

Багато експертів вважають "сезонний часовий стрибок" причиною негативних змін у біологічних ритмах людини. Перехід на літній і зимовий час негативно відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Багато людей скаржиться на погіршення самопочуття та зниження працездатності в перші тижні після переведення годинника. Разом із тим, доволі часто лікарі спостерігають значне загострення хронічних хвороб у цей час. Особливо важко зміни часу переносять люди із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем — оскільки вони переривають біологічні цикли.

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Докторка Крістен Екель-Махан наголошує, що ефект від переведення годинників не вартий ризиків для здоров’я, посилаючись на результати дослідження, у яких брали участь люди із хронотипом "сови" (схильні пізно засинати та пізно вставати). Виявилося, що "совам" особливо складно пристосовутися до літнього часу. Нездатність гармонійно пережити переходи на літний та зимовий час може стати причиною загострення хронічних хвороб та виникнення у певних людей метаболічного синдрому.

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"Сама процедура "дьоргання стрілок" щопівроку вже давно визнана хронобіологами (фахівцями з біологічної ритміки) та дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою", - написала на своїй сторінці у фейсбуці біологиня Ольга Маслова.

Американська академія медицини сну (AASM) давно закликає відмовитися від переходу на "літній час", адже це негативно відображається на громадському здоров’ї. У 2020 році ця асоціація видала есей про те, що стандартний час більше відповідає нашому природному циркадному ритму та найбільше сприяє громадському здоров’ю та безпеці. Це твердження підтримало понад 20 медичних, наукових і громадських організацій.

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На сайті організації також зазначили, що у перші дні після переведення стрілок годинника на "літній час" спостерігається зростання ДТП, госпіталізацій та порушення циркадних (добових) ритмів та сну, люди жаліються на дискомфорт та погіршення психічного здоров’я.

Законопроєкт вже ухвалили, але чи піде на користь нам скасування переходу на літній час?

За новим законом в Україні буде постійний стандарт часу UTC+2, за міжнародною шкалою — це Київський час. При цьому Росія (західна її частина MSK) перебуває у часовому поясі GMT+3, а отже, після набуття чинности закону, наші годинники більше не збігатимуться – в Києві завжди буде GMT+2, а у Москві GMT+3. Що до Європи, то ЄС живе за стандартним Центральноєвропейським часом GMT+1, а влітку переходить на літній GMT+2, а отже пів року наші годинники збігатимуться.

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"Загалом територія України по довготі має протяжність 17°57′ або приблизно 1,23 години, тому близько 85 % території країни розташовується в другому поясі (UTC+2), незначна частина Закарпаття у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської та Запорізької областей — у третьому. Тож, виходить, різниця із середнім сонячним часом змінюється від 19 хвилин на крайньому сході до 1 годин 31 хвилини на крайньому заході," — пояснює Ольга Маслова.

У жовтні 2021 року громадськими організаціями проводилось опитування серед громадян про перехід на зимовий та літній час. Тоді третина українців (32%) вважала за правильне нічого не змінювати та залишити сезонний перехід часу, а ще чверть (26%) не визначилися зі своїм ставленням до цього питання.

Окрім позитивного впливу на біоритми людини мешканці східних областей України можуть відчути й суттєві незручності такого рішення, адже сонячне проміння до них у кімнату потраплятиме о третій ночі. Так, наприклад, у часовому поясі UTC+2 сьогодні у Краматорську почало б світати о 03:45, а у Варшаві, для порівняння, о 04:36. При цьому захід сонця у Краматорську також почався б раніше – не о 20:27, а о 19:27. Як така ситуація із настанням темної пори доби вплине на споживання електрики населенням, годі й уявити. Навіть зараз в темну частину доби спостерігається пік споживання електрики, а що буде, коли вже о 19-20 згущатиметься темрява — поки не зрозуміло.

Тож наразі залишається відкритим питання, чи встигне Україна до наступного літа налагодити електропостачення та побудувати додаткові потужності. Адже ранні сутінки призводитимуть до збільшення споживання електрики, а ми навряд чи можемо собі дозволити споживати ще більше світла — наявних потужностей не вистачає для забезпечення всієї країни. До того ж зранку їхати на роботу доведеться по палючому сонцю, коли спека вже досягне значних позначок. І це при тому, що далеко не всі автобуси обладнані кондиціонерами, що вже казати про маршрутки та старі моделі трамваїв. Залишається чекати на 2025 рік і сподіватися, що прийняття цього законопроєкту принесе більше користі, ніж шкоди.