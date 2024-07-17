Чинний президент США Джо Байден заявив, що покине президентські  вибори, якщо матиме серйозні проблеми зі здоров'ям, повідомили в CBS Evening News.

Байден назвав єдину умову зняття своєї кандидатури у виборах

"Якби у мене з’явилися якісь проблеми зі здоров’ям, якби хтось – якби лікарі прийшли й сказали, що у вас є ця проблема, то у вас є ця проблема", – пояснив Байден.

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За його словами, він передумав бути перехідним кандидатом та змінив рішення, про яке оголошував під час минулого циклу виборів через те, що не очікував, що все стане "настільки, настільки, настільки розділеним".

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Президентські вибори в США 2024 – що відомо

Байден і Трамп обмінялися звинуваченнями під час першого раунду теледебатів 27 червня. 

На дебатах, які тривали 90 хвилин, Трамп звинуватив Байдена у війні в Україні. Водночас він додав, що США витрачають на війну в Україні забагато коштів.

Тоді чинний президент США назвав Трампа "єдиною людиною на цій сцені, яка є засудженим злочинцем", і згадав у цьому зв'язку справи щодо експрезидента про сексуальне насильство. 

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Байден також звинуватив Трампа в намірі вийти з НАТО.

Родина президента США закликала його залишитися у передвиборчих перегонах після отримання тонни закликів покинути дебати.

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Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсільванія, сталася стрілянина.

Загинули двоє людей. Серед них – підозрюваний. А експрезидент США Дональд Трамп і двоє глядачів були поранені.

"У мене влучила куля, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається", – пояснив пізніше Трамп.

Згодом Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від Республіканської партії на національному з'їзді у Мілуокі.

Делегація з Флориди поставила його на перше місце під час голосування. Водночас сенатор зі штату Огайо Джей Ді Венс був призначений кандидатом у віцепрезиденти 15 липня. Венс виступатиме проти майбутніх пакетів допомоги "без прозорої дипломатичної стратегії для швидкого завершення війни".

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