Я хотів би поділитися із читачами останньою інформацією, яка свідчить про те, що попри усі негаразди воєнного часу Одеса залишається головним портовим хабом України.

До початку березня чорноморським морським коридором пройшли 140 суден, які експортували українську продукцію до 40 країн світу. Загалом за перше півріччя 2024 року шість діючих портів Одеської області переробили 52,7 млн ​​тонн вантажів проти 31,3 млн тонн за аналогічний період 2023 року.

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З чого складався цьогорічний морський експорт з України?

Приблизно 63,5 % загального обсягу експорту становила сільськогосподарська продукція, 36,5 % – продукція інших галузей, зокрема гірничодобувної та металургійної. Зерновим коридором, започаткованим Україною, експортується майже виключно сільськогосподарська продукція, тому для експорту товарів, вироблених іншими галузями економіки, українці віднаходять інші логістичні шляхи.

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Ним виявився громадянин однієї з країн Південного Кавказу, а до складу екіпажу корабля входили ще 12 іноземців.

Через дуже вагому частку експорту із портів Великої Одеси в загальному експорті української продукції нормальне функціонування цих портів має вирішальне значення для збереження стабільності економіки України. Через Чорноморський, Південний та Одеський порти експортується 75 % української сільськогосподарської продукції та майже 80 % – промислової.

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За минулий рік із цих портів експортовано зерна на $772 млн.

Одеса не лише чинить героїчний опір ворогові як на суші, так і на морі – робота її порту забезпечує економічну стійкість нашої держави та підвищує її обороноздатність.

Олексій Леонов – український депутат із Одеси, член партії «Слуга народу», шеф-кухар і власник мережі ресторанів.

Олексій Леонов
Олексій Леонов
Олексій Леонов – український депутат з Одеси, член партії «Слуга народу», шеф-кухар і власник мережі ресторанів.
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