З тимчасово окупованих територій України вдалося повернули 6-річного Максима і 12-річного Микиту. На початку повномасштабного вторгнення обидва хлопці гостювали у бабусь та дідусів. Максим - у Запорізькій області, Микита — в Луганській.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ще двох дітей вдалося повернути з російської окупації - що відомо

«Поверненню 6-річного Максима і 12-річного Микити на підконтрольну Уряду України територію сприяло Мінреінтеграції разом із Громадською спілкою «Українська мережа за права дитини». На початку повномасштабного вторгнення обидва хлопці гостювали у бабусь та дідусів..Після окупації вивезти їх одразу не вдалося», - йдеться в повідомленні.

Advertisement

Повернення хлопців стало можливим завдяки проєкту «Шлях додому» у партнерстві з Мінреінтеграції.

У відомстві зауважили, що про випадки незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ необхідно повідомити профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Також можна звернутися на гарячі лінії: Мінреінтеграції — 1548 або Національного інформаційного бюро — 1648.

Advertisement

Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив, що Україна вже повернула 600 депортованих Росією дітей.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 146 дітей із Херсонської області.

Зокрема, 10 липня повернули 7 дітей з родинами.

З тимчасово окупованої території Херсонщини 27 травня евакуювали багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.

У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA 23 травня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути в Україну ще 13 дітей, повідомляв керівник ОП Андрій Єрмак.