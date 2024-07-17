Сукупний дохід найбільших компаній, які займаються роздрібною торгівлею склав 457,32 млрд гривень за 2023 рік, повідомив Опендатабот.

Які компанії стали лідерами роздрібної торгівлі у 2023 році

Лідером залишається АТБ-маркет, який отримав майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія заробила 181,09 млрд гривень, чим збільшила власний дохід на 22% порівняно з 2022.

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Друге та третє місця посіли компанії Сільпо-Фуд та Фора, які входять до Фоззі Груп. Їхній дохід виріс у 1,2 та 1,5 разів відповідно, а загалом компанії отримали 114,22 млрд гривень доходу. Водночас Фора збільшила свій чистий прибуток у 5,5 рази за рік.

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Найбільший приріст доходу, тобто в 1,7 раза, стався у Комфі трейд, дохід якої збільшився і склав 27,63 млрд гривень, а чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів Єва). Її чистий прибуток у 2023 році зріс у 2,3 рази, тобто до 2,2 млрд гривень.

Компанія Омега (супермаркети Варус) збільшила дохід на 20%, тобто до 17,5 млрд гривень, а чистий склав майже 200 мільйонів.

Вест Петрол Маркет теж увійшла до топу. Проте, компанія має на 18% менші показники доходів – 27,69 млрд гривень і майже двічі меншим чистим прибутком – 265,89 млн гривень.

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Фото: Опендатабот

З початку року в Україні відкрили рекордну кількість ФОПів

Нагадаємо, що за перший квартал 2024 року українці відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, а більшість бізнесів відкривають на Київщині та на Дніпропетровщині.

Рекордна кількість 74 050 нових ФОПів – на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця.

Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею – це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років.