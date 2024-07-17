Суд у Німеччині виніс вирок бізнесмену з подвійним німецько-російським громадянством за продаж електроніки російським компаніям для військового використання всупереч санкціям.

Чоловік проведе за ґратами шість років і дев'ять місяців, повідомляє Reuters.

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На 6 років посадили бізнесмена, який продав компоненти для "Орлан-10" - що відомо

У міському суді Штутгарта заявили, що 59-річний чоловік доставив до Росії 120 тисяч деталей, які могли бути використані у військових цілях, у період з січня 2020 року по травень 2023 року.

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Серед них були деталі, які використовуються в безпілотнику "Орлан-10", який російська армія використовує у війні проти України.

У рішенні суду зазначили, що після початку широкомасштабної війни в Україні обвинувачений намагався приховати продажі російським компаніям за допомогою документів для таких пунктів призначення, як Гонконг і Туреччина.

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Суд, виносячи вирок, "взяв до уваги витрачену ним злочинну енергію – зокрема, у формі обходу санкцій після лютого 2022 року – а також тривалий період транзакцій та їхній значний обсяг".

Засуджений зізнався у скоєнні злочину та висловив жаль. Його 54-річний бізнес-партнер отримав менший умовний термін.

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У Нідерландах компанію оштрафували за участь у будівництві Кримського мосту - подробиці

На компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV, яка брала незаконну участь у будівництві Кримського мосту, наклали штраф на суму майже 1,8 мільйона євро.

Місцева прокуратура звинуватила компанію в порушенні міжнародних торговельних санкцій.

Слідство з'ясувало, що у період з 2015 по 2016 компанія продавала установки та комплектуючі до них для будівництва Кримського мосту та відправляла на об'єкт фахівців для надання технічної допомоги.

Це відбулося після того, як Євросоюз запровадив санкції проти РФ у червні 2014 року після окупації Криму. Вони передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним та юридичним особам у Криму.