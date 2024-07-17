Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначили на 30 липня.

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Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків.

Справа Князєва - що варто знати

Низка українських ЗМІ 10 липня писала, що ексголову Верховного суду Всеволода Князєва затримали за кілометр від кордону Румунії в Закарпатській області. Його було скеровано за межі прикордонної смуги, а про подію поінформували поліцію та ТЦК.

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У травні судді Вищого антикорупційного суду продовжили термін дії обмежувальних обов’язків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але з нього зняли електронний браслет.

Прокурор на судовому засіданні наполягав, що Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжити термін дії цього обов'язку.

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У січні за Князєва внесли заставу розміром 18,168 мільйона гривень.

На початку квітня 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила Князєва від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.