Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків.
Про це ВАКС повідомляє у Телеграмі.
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ВАКС продовжив запобіжний захід Князєву - що відомо
Обвинувачений зобов’язаний:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду
- не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду межі території України
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи
- утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами
- здати на зберігання до головного управління Державної міграційної служби у Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначили на 30 липня.
Справа Князєва - що варто знати
Низка українських ЗМІ 10 липня писала, що ексголову Верховного суду Всеволода Князєва затримали за кілометр від кордону Румунії в Закарпатській області. Його було скеровано за межі прикордонної смуги, а про подію поінформували поліцію та ТЦК.
У травні судді Вищого антикорупційного суду продовжили термін дії обмежувальних обов’язків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, але з нього зняли електронний браслет.
Прокурор на судовому засіданні наполягав, що Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжити термін дії цього обов'язку.
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У січні за Князєва внесли заставу розміром 18,168 мільйона гривень.
На початку квітня 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила Князєва від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.