У ніч проти 18 липня українська ППО знищила дві ворожі ракети Х-59/Х-69 і 16 безпілотників типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах.
Нічний комбінований обстріл 18 липня – подробиці
Загалом ворог використав 3 керовані авіаційні ракети з південного напрямку: дві Х-59/Х-69 та одну Х-35. Водночас 16 "Шахедів" запускали з Курської області в РФ.
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Унаслідок протиповітряного бою вдалося знешкодити 18 повітряних цілей.
Цілі збивали в повітряному просторі Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Київської та Харківської областей.
"Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування Схід", – додали в Повітряних силах.
Останні комбіновані обстріли – що відомо
Нагадаємо, що в ніч проти 12 липня українські захисники ліквідували п'ять ворожих ракет Х-101 і 11 з 19 дронів типу "Shahed-131/136".
Загалом ворог використав 5 ракет повітряного базування Х-101 і 19 ударних безпілотників.
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Ракети летіли з Саратовської області в РФ, БпЛА типу "Shahed-131/136" – з району Приморсько-Ахтарська і Курської області Росії.
Інші вісім дронів локаційно втратили. Як зауважили в Повітряних силах, ворожі війська, ймовірно, застосували імітатори ударних БпЛА.