Після повернення в Україну, чемпіон світу з боксу та Олександр Усик разом із дружиною Катериною відвідав відновлений будинок в Ірпені, на який зібрав кошти, а також оглянув лікарню "Охматдит".

Про це повідомили у фандрейзинговій платформі UNITED24.

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Олександр Усик оглянув дитячу лікарню "Охматдит"

Подружжя оглянуло місце удару, а також поспілкувалося з медиками та зустрілося з дітьми, які нині проходять лікування.

"Світ має бачити горе, величезні руйнування, яких завдає нашій країні Росія. Але також світ має бачити згуртованість і єдність українського народу, які захоплюють. Понад 300 людей було поранено в "Охматдиті". Бажаю всім якомога скорішого одужання. Дякую кожному, хто допомагає", – наголосив Усик.

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Фото: UNITED24

Олександр Усик відвідав відновлений будинок в Ірпені – подробиці

Чемпіон світу з боксу також приїхав до Ірпеня, щоб побачити відбудований будинок на вулиці Лисенка, 14-Г, на який Усик збирав 12 мільйонів гривень, з яких 8 одразу вніс сам. Решту коштів зібрали з допомогою донорів UNITED24.

У відновлений будинок повернулись уже 40 сімей.

У відновленій будівлі є спортзал, де знайомий Усика тренер Олексій Джунківський навчав дітей боксу. Проте після початку повномасштабної війни Джунківський не їхав з Ірпеня та допомагав людям, але згодом загинув від рук росіян.

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"Я вирішив купити весь необхідний спортивний інвентар, щоб діти тренувалися в комфортних умовах. І хоча Олексія вже немає, бокс буде продовжувати існувати в заснованому ним залі. Діти будуть продовжувати займатися, і, можливо, хтось із них стане новим чемпіоном світу", – додав боксер.