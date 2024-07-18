Після повернення в Україну, чемпіон світу з боксу та Олександр Усик разом із дружиною Катериною відвідав відновлений будинок в Ірпені, на який зібрав кошти, а також оглянув лікарню "Охматдит".
Про це повідомили у фандрейзинговій платформі UNITED24.
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Олександр Усик оглянув дитячу лікарню "Охматдит"
Подружжя оглянуло місце удару, а також поспілкувалося з медиками та зустрілося з дітьми, які нині проходять лікування.
"Світ має бачити горе, величезні руйнування, яких завдає нашій країні Росія. Але також світ має бачити згуртованість і єдність українського народу, які захоплюють. Понад 300 людей було поранено в "Охматдиті". Бажаю всім якомога скорішого одужання. Дякую кожному, хто допомагає", – наголосив Усик.
Олександр Усик відвідав відновлений будинок в Ірпені – подробиці
Чемпіон світу з боксу також приїхав до Ірпеня, щоб побачити відбудований будинок на вулиці Лисенка, 14-Г, на який Усик збирав 12 мільйонів гривень, з яких 8 одразу вніс сам. Решту коштів зібрали з допомогою донорів UNITED24.
У відновлений будинок повернулись уже 40 сімей.
У відновленій будівлі є спортзал, де знайомий Усика тренер Олексій Джунківський навчав дітей боксу. Проте після початку повномасштабної війни Джунківський не їхав з Ірпеня та допомагав людям, але згодом загинув від рук росіян.
"Я вирішив купити весь необхідний спортивний інвентар, щоб діти тренувалися в комфортних умовах. І хоча Олексія вже немає, бокс буде продовжувати існувати в заснованому ним залі. Діти будуть продовжувати займатися, і, можливо, хтось із них стане новим чемпіоном світу", – додав боксер.
UNITED24 і Monobank відкрили збір 100 млн грн для дитячої лікарні Охматдит
Нагадаємо, що після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", фандрейзингова платформа UNITED24 та Monobank відкрили збір для відновлення дитячої лікарні "Охматдит", метою якого було зібрати 100 млн гривень.
"Наше завдання – допомогти Охматдиту відновитися. Щоб знову рятувати дітей. Давати надію. Повертати до життя", – наголосили організатори.
Спершу збір відкрили з метою зібрати 100 млн гривень, проте його закрили за три години, тому згодом його збільшили до 200 млн гривень.
Загалом українці зібрали понад 300 млн гривень.