Служба безпеки України повідомила про затримання інформатора РФ, який передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем росіян, які атакують на східній частині фронту.

СБУ затримала коригувальника на Донеччині

Зловмисником виявився 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник Кремля.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Для збору даних він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей. Отримані розвіддані коригувальник надсилав у спеціалізовану групу російської розвідки у Телеграм.

Advertisement

Ворожого інформатора затримали під час оперативної комбінації, коли той перетинав блокпост Сил оборони.

Яке покарання загрожує коригувальнику на Донеччині

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Коригувальнику загрожує до 8 років ув'язнення.

СБУ затримала жіночу агентурну групу, яка коригувала ракетні удари по Одесі

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки повідомляла про затримання учасниць агентурної групи ворожої спеслужби.

Три місцеві мешканки віком від 19 до 23 років обходили місто під виглядом дружніх прогулянок, а потім фотографувалися на тлі потрібного об'єкта, зокрема робили селфі з геолокаційною прив’язкою, а згодом месенджером відправляли розвіддані своєму куратору з ФСБ.

Advertisement

Агентки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, а також координати військкоматів та медустанов, де проходять лікування воїни ЗСУ.