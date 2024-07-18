Швейцарський уряд відкрив 56 проваджень про порушення санкцій проти Росії, повідомили в Reuters.

Швейцарія розпочала розслідування можливих порушень санкцій проти РФ

Швейцарія запровадила санкції ще на початку повномасштабної війни, аналогічні обмеженням інших західних країн, ухваливши нові заходи на початку цього місяця, а Державний секретаріат з економічних питань (SECO) повідомив, що ефективне впровадження санкцій є пріоритетом уряду.

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Нині відкрито 56 проваджень про порушення, близько половину з яких скасували, а щодо 15 призначено штрафи. Інші досі залишаються під слідством.

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Водночас SECO не уточнила, які саме сектори та компанії є предметом розслідування.

У Швейцарії запровадили нові санкції проти Росії – що відомо

Нові санкції спрямовані проти пропагандистів, представників ЗС РФ, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, та співробітників ФСБ РФ.

До списку потрапили 69 фізичних та 86 юридичних осіб.

Більше по темі Урсулу фон дер Ляєн обрали президенткою Єврокомісії на 2024-2029 роки У процедурі голосування взяли участь 707 депутатів, а за продовження мандату чинної керівниці висловилися 401 депутат.

Так, Швейцарія приєдналась до нових обмежень, запроваджених ЄС у відповідь на військову агресію Росії проти України. Зміни набули чинності з 18:00 за місцевим часом у вівторок, 9 липня.