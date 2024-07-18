Ворожі війська завдали 2 625 ударів по Донецькій області за добу, повідомили в Управлінні Національної поліції в Донецькій області.

Росія обстріляла Донеччину

"Пошкоджено 42 цивільних об’єкти – 16 житлових будинків, адмінбудівлі, аптеки, магазини, заклад освіти, нежитлові приміщення, гаражі, автомобілі", – пояснили в поліції.

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На Покровськ скинули керовану бомбою "УМПБ Д-30 СН", унаслідок чого поранені 6 цивільних осіб і пошкоджені 7 багатоквартирних будинків і заклад освіти.

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На Лиман скинули шість керованих авіабомб "ОДАБ" із модулем УМПК. Через атаку є повідомлення про одного пораненого та пошкодження 4 багатоквартирних будинків, трьох магазинів, аптеки та адмінбудівлі.

Фото: Поліція Донецької області

Новофедорівку росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" – три мирних жителі зазнали травм.

Внаслідок нальоту БпЛА постраждали також двоє мешканців Новожеланного та один – в Зеленому Полі.

По одному пораненому зафіксовано в Залізному та Желанному, а ще двоє – в Михайлівці, де також пошкоджені 4 адмінбудівлі.

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Сьогодні о 3:30 ворог обстріляв Плещіївку, унаслідок чого загинули дві цивільні особи й пошкоджені 6 приватних осель.

Фото: Поліція Донецької області

На Донеччині прикордонники "Помсти" знищили автомобілі та артилерійські системи РФ

На Бахмутському напрямку українські прикордонники знищили декілька гармат та вантажівку ворога російської армії за допомогою FPV-дронів.

"Скидами з важкого бомбера "Вампір" та точними ураженнями з FPV-дронів пілоти підрозділу "Фенікс2 знищили низку військових цілей окупантів – легковий автомобіль та військову вантажівку, дві гармати-гаубиці Д-20, гаубицю Д-30 та гармату МТ-12 "Рапіра", – повідомленні Державної прикордонної служби України.

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Подивитись відео зі знешкодженням техніки росіян можна подивитись тут.