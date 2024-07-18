Завдяки новому законопроєкту, військові, які вперше вчинили дезертирство або самовільно покинули військову частину, можуть за бажання повернутись назад без кримінальної відповідальності.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Військові можуть повернутись до військової частини після першого дезертирства чи СЗЧ

Такі військовослужбовці можуть добровільно звернутися до слідчого чи прокурора з наміром повернутися до військової частини для продовження служби, однак цей намір має схвалити командир.

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"Існує багато випадків, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, бажають повернутися до війська. Ми маємо надати їм таку можливість та створити умови для їх повернення", – зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Законопроєкт створить правовий механізм повернення військовослужбовців із СЗЧ. Якщо закон приймуть, військовослужбовців звільнять від кримінальної відповідальності, а після повернення до частини їм поновлять усі виплати та забезпечення.

Понад 4 млн українців оновили свої військово-облікові дані

Нагадаємо, що станом на 14 липня, більше 4 млн громадян оновили свої військово-облікові дані.

Зокрема, з 8 до 14 липня, через мобільний застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП облікові дані оновили ще 995 224 громадян.

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Оновити свої військово-облікові дані необхідно було до 16 липня 2024 року.