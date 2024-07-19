На пресконференції по завершенні саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв посилення підтримки України та боротьби з "тіньовим флотом" Росії, повідомили в Укрінформ.

Макрон пообіцяв посилити боротьбу з "тіньовим флотом" РФ

"Я хочу підтримати заклик прем'єр-міністра Стармера [голови уряду Великої Британії – ред.], який об'єднав близько сорока членів європейської політичної спільноти, посилити наші дії проти так званого "тіньового флоту", тобто суден, які дозволяють Росії обходити санкції ЄС", – наголосив Макрон.

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"Тіньовим флотом" називають російські танкери, які перевозять нафту в обхід європейських санкцій. Раніше у рамках 14-го пакету санкцій Європейський Союз ухвалив конкретні обмеження проти деяких кораблів цього флоту.

Макрон також резюмував питання підтримки України, що було однією з тем саміту.

"Ми підтвердили нашу підтримку президенту Зеленському та українському народу, і цілком очевидно, що місце України в європейській сім'ї є цілком виправданим. Наша підтримка буде посилюватися, тому що в Україні на карту поставлено питання Європи та її безпеки", – сказав він.

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Макрон також провів спільне засідання разом з президенткою Молдови Майєю Санду щодо боротьби з маніпуляцією інформацією та іноземним втручанням.

"Ми домовилися поширити механізми, вже винайдені Європейським Союзом, за його межі, зокрема групи швидкого реагування на гібридні заходи. Також ми вирішили створити мережу експертів з метою визначення спільних стандартів і протоколів для виявлення та реагування на інформаційні маніпуляції та кібератаки", – додав голова Франції.

Велика Британія розширила санкції проти "тіньового флоту" Росії – що відомо

Нагадаємо, що вчора уряд Великої Британії запровадив санкційні заходи проти одинадцяти суден, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн.

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Запровадженні санкції, зокрема, щодо суден під назвою "Залив Амурський" і СКФ "Печора", пов’язаних з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третьої країни. Відтепер суднам забороняється доступ до портів Британії та захід до них їхніх капітанів чи лоцманів.

"Велика сімка" застосувала санкції та інноваційну діяльність для боротьби з використанням РФ альтернативних практик судноплавства для обходу обмежень.