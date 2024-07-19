Сьогодні вранці, 19 липня в окупованому Луганську місцеве населення чуло вибухи через ймовірне  влучання по військових об’єктах росіян, повідомляє російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

Вибухи в Луганську 19 липня – що відомо

Зокрема, постраждати від удару могло колишнє Луганське військове авіаційне училище штурманів.

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Згідно з даними ASTRA, під ударом могла опинитись база гелікоптерів.

Водночас російський новинний ресурс "РИА Новости" з посиланням на силові структури повідомив про нібито збиття російською ППО трьох ракет ATACMS над Луганськом.

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Про вибухи в тимчасово окупованому Луганську повідомив також український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі.

Згодом, очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор підтвердив удари по Луганську.

За його словами, росіяни використовують територію вищого авіаційного училища як військову базу, зберігають та ремонтують там бронетехніку.

"Діляться також і відео з загорянням магазину на вулиці Лутугинській, але пишуть, що пожежа там почалася до "прильотів". Варто зазначити, цей район міста – промисловий", – зауважив Лисогор.

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Там уздовж залізничих колій розміщені десятки ангарів та складів, які використовуються для ремонту військової техніки та зберігання зброї.

Журналіст також опублікував відео з імовірною пожежею на складі в Луганську після вибуху.

Влучання в аеропорт в окупованому Маріуполі – що відомо

12 липня, місцеві жителі повідомили про вибухи в аеропорті в Маріуполі, поінформував у коментарі Kyiv Post радник міського голови тимчасово окупованого міста Петро Андрющенко.

Згідно з даними радника мера, на місці виникла пожежа, а через 35 хвилин місцеві жителі Приморського району почули глухі звуки детонації.

В аеропорті нещодавно перебував віцепрем'єр уряду Росії Марат Хуснулін та керівник "ДНР" Денис Пушилін.

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