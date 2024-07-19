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Сьогодні вранці, 19 липня в окупованому Луганську місцеве населення чуло вибухи через ймовірне влучання по військових об’єктах росіян, повідомляє російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

Водночас російський новинний ресурс "РИА Новости" з посиланням на силові структури повідомив про нібито збиття російською ППО трьох ракет ATACMS над Луганськом.

Згідно з даними ASTRA, під ударом могла опинитись база гелікоптерів.

Про вибухи в тимчасово окупованому Луганську повідомив також український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі.

Згодом, очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор підтвердив удари по Луганську.

За його словами, росіяни використовують територію вищого авіаційного училища як військову базу, зберігають та ремонтують там бронетехніку.

"Діляться також і відео з загорянням магазину на вулиці Лутугинській, але пишуть, що пожежа там почалася до "прильотів". Варто зазначити, цей район міста – промисловий", – зауважив Лисогор.

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Там уздовж залізничих колій розміщені десятки ангарів та складів, які використовуються для ремонту військової техніки та зберігання зброї.