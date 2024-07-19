Сьогодні, 19 липня, через низку збоїв у ІТ-сервісах по всьому світу роботу призупинили авіакомпанії American Airlines, United та Delta, пише ABC News.

Глобальний ІТ-збій – подробиці

Глобальний збій вплинув на роботу найбільших аеропортів, банків і компаній по всьому світу. Він пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та операційної системи Windows.

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"Ми знаємо про технічну проблему з CrowdStrike, яка впливає на багатьох перевізників. American Airlines працює з CrowdStrike, щоб якомога швидше вирішити цю проблему, ми приносимо вибачення нашим клієнтам за незручності", – заявили в American Airlines.

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Аеропорти Мельбурна в Австралії та Гатвік у Великій Британії також повідомляли про глобальні технічні проблеми, які впливають на їхні процедури реєстрації.

Microsoft відзначає поступову стабілізацію ситуації після численних скарг на проблеми з доступом до сервісів компанії. Наразі робота над усуненням наслідків триває.

Більше по темі Трамп прийняв номінацію у кандидати в президенти США від республіканців На з'їзді Республіканської партії в Мілуокі Трамп уперше виступив після замаху 13 липня.

Збій також зачепив Лондонську біржу, банки та сотні компаній, а британський телеканал Sky News не зміг вийти в прямий ефіру вранці.

Які українські компнаії постраждали від глобального збою

У Новій Пошті першими зафіксували збій. Компанія та користувачі повідомили про неможливість користування клієнтськими сервісами. Однак згодом повідомили про відновлення роботи всіх сервісів.