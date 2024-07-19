Сьогодні, 19 липня, через низку збоїв у ІТ-сервісах по всьому світу роботу призупинили авіакомпанії American Airlines, United та Delta, пише ABC News.
Глобальний ІТ-збій – подробиці
Глобальний збій вплинув на роботу найбільших аеропортів, банків і компаній по всьому світу. Він пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та операційної системи Windows.
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"Ми знаємо про технічну проблему з CrowdStrike, яка впливає на багатьох перевізників. American Airlines працює з CrowdStrike, щоб якомога швидше вирішити цю проблему, ми приносимо вибачення нашим клієнтам за незручності", – заявили в American Airlines.
Аеропорти Мельбурна в Австралії та Гатвік у Великій Британії також повідомляли про глобальні технічні проблеми, які впливають на їхні процедури реєстрації.
Microsoft відзначає поступову стабілізацію ситуації після численних скарг на проблеми з доступом до сервісів компанії. Наразі робота над усуненням наслідків триває.
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Збій також зачепив Лондонську біржу, банки та сотні компаній, а британський телеканал Sky News не зміг вийти в прямий ефіру вранці.
Які українські компнаії постраждали від глобального збою
У Новій Пошті першими зафіксували збій. Компанія та користувачі повідомили про неможливість користування клієнтськими сервісами. Однак згодом повідомили про відновлення роботи всіх сервісів.
У Sense Bank теж зафіксували технічні труднощі в роботі застосунку.
Через глобальний збій у мобільному сервісі не працювали такі послуги:
- відображення продуктів, карток та рахунків;
- перекази та обмін валют;
- оплата послуг;
- покупка облігацій та автоцивілки;
- відкриття депозитів та кредитів;
- збірки та довідки.
Очільник Monobank Олег Гороховський теж повідомив у Телеграм про всесвітній ІТ-збій.
Гороховський підтвердив, що проблема пов'язана із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.
У "Vodafone Україна" своєю чергою зазначили, що вранці протягом години спостерігались складнощі в отриманні послуг в абонентів Vodafone в усіх регіонах України.
Наразі відбувається відовлення систем після масштабного збою.