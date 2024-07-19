Служба безпеки України повідомила про затримання у Львові двох місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали простого заробітку на сторінках російських Телеграм-каналів.

СБУ затримала паліїв у Львові

В одному з Телеграм-каналів представник ФСБ пообіцяв 18-річному зловмиснику швидкий заробіток в обмін на співпрацю. Хлопець спершу шукав потрібні автомобілі, а потім приховано фотографував їх. Після надсилання фото ворожій спецслужбі, вона давала дозвіл на підпал.

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Так, він підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ. Фігурант використав пляшку з керосином та розпалювач, якими облив транспортний засіб.

Однак це було лише тестовим завданням від ФСБ, після чого куратор дав нове доручення – залучити ще молодиків для здійснення серії підпалів авто ЗСУ по всьому Львову.

Фігуранту вдалось залучити 17-річного спільника. Разом вони мали фільмувати загоряння транспортних засобів. Після отримання відео, росіяни планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування в місті антиукраїнського підпілля.

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Під час затримання він намагався втекти з будинку через таємний і сховатись у підвалі сусіднього помешкання.

Паліїв затримали під час чергового підпалу. У них знайшли мобільні телефони, якими вони користувалися для спілкування з куратором ФСБ, та запалювальні суміші для скоєння нових злочинів.

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Яке покарання загрожує молодикам у Львові

Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Паліям загрожує до 8 років ув'язнення.

Затримали палійку, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії

Нагадаємо, що 10 липня СБУ повідомила про затримання 28-річної мешканки Олександрії Кіровоградської області, яка навмисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Національної гвардії.

Вона придбала легкозаймистий розпалювач та відстежила місце паркування авто, а під час комендантської години підкралася до автомобіля та підпалила його.

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Фігурантка зняла на камеру власного телефону власні злочинні дії під час підготовки та скоєння злочину, а РФ хотіла використати ролик для проведення ІПСО, поширюючи дані про наявність нібито антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині.

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