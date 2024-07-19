Акції фірми з кібербезпеки CrowdStrike у п’ятницю різко впали на біржі після того, як оновлення призвело до серйозного збою, що вплинуло на бізнес у всьому світі, пише CNBC.

Акції CrowdStrike й Microsoft обвалилися – подробиці

Повідомляється, акції компанії, яка розробляє програмне забезпечення, що допомагає компаніям керувати своєю безпекою в ІТ-середовищі, впали на 20% на передринкових торгах у США.

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Акції ж компанії Microsoft, яка також повідомила про проблеми, що стосуються її хмарних служб Azure і набору програм Microsoft 365, впали на 2,5% на преринкових торгах.

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Глобальний ІТ-збій – що відомо

Сьогодні, 19 липня, величезна кількість компаній по всьому світу зіткнулися з проблемами через збій в роботі низки ІТ-сервісів.

Так, свою роботу змушені були призупинити авіакомпанії American Airlines, United та Delta.

Про проблеми у роботі повідомила й низка українських компаній, зокрема "Нова пошта", Vodafone, Sense Bank і Monobank теж постраждали від збою.