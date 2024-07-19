Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевняє в продовженні існування Північноатлантичного Альянсу у випадку обрання експрезидента США Дональда Трампа на другий термін, пише The Guardian.

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"Я працював з ним [Трампом – ред.] чотири роки. Я думаю, що важливо не створювати самоздійснюваних пророцтв таким чином, припускаючи, що нова адміністрація в Сполучених Штатах означатиме кінець НАТО", – наголосив Столтенберг.

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Водночас генсек нагадав, що занепокоєння щодо цього тривають з 2016 року, проте НАТО стало сильнішим після чотирьох років… більше військ, висока готовність.

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Столтенберг також висловив переконання, що США залишаться сильним союзником НАТО.

Причина, чому Столтенберг очікує, що Штати залишаться сильним союзником полягає в тому, що головна критика з боку Трампа, а також з боку кандидата на посаду віцепрезидента Дж. Д. Венса, спрямована щодо НАТО, а насамперед щодо того, що союзники Альянсу не витрачали достатньо на оборону.

Більше по темі Трамп прийняв номінацію у кандидати в президенти США від республіканців На з'їзді Республіканської партії в Мілуокі Трамп уперше виступив після замаху 13 липня.

Він також впевнений, що США залишаться в НАТО, бо члени Північноатлантичного союзу становлять разом половину світової військової могутності. У разі виходу країни з блоку, Альянс становитиме лише 25% цього світового військового потенціалу.

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Байден і Трамп обмінялися звинуваченнями під час теледебатів. На 90-хвилинних дебата Трамп звинуватив Байдена у війні в Україні.

За його словами, США витрачають на війну в Україні забагато грошей. оскільки щоразу, коли Зеленський приїжджає до країни, він "забирає з собою 60 млрд доларів".

Чинний президент США назвав Трампа "єдиною людиною на цій сцені, яка є засудженим злочинцем", і згадав у цьому зв'язку справи щодо експрезидента про сексуальне насильство.

Також президент США звинуватив Трампа в намірі вийти з НАТО.

"Я ніколи не чув стільки дурниць. Цей хлопець хоче вийти з НАТО", – зазначив президент.

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Наступні теледебати відбудуться в жовтні.

Раніше агенція Reuters повідомляла, що план Трампа, який є найдетальнішим планом, досі запропонованим його соратниками, передбачає припинення вогню на лінії зіткнення та відтермінування вступу України до НАТО.