З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 12 українських дітей, повідомив у своєму Телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Україна повернула з окупації ще 12 дітей – подробиці

За інформацією омбудсмана діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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«На щастя, нині вони вже на підконтрольній Україні території. Кожна родина по своєму переживала безлад, який чинить окупаційна «влада», – зазначив Лубінець.

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Він також розповів, що за словами родин звільнених дітей, окупаційна влада змушує людей брати російські паспорти, залишаючи людей без «нових документів» безправними.

Водночас, на окупованих територіях лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд.

«Однак батькам пропонують відправити дітей на «реабілітацію», яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням. Деяким дітям доводилося відвідувати «російські школи», в яких здійснювалася активна агітація за «руський мір», – наголосив Лубінець.

Він також розповів, що повернуті громадяни свідчать: «росіяни на ТОТ затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Також регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців».

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Повернення українських дітей з російської окупації - що відомо

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич раніше інформував про те, що Україна вже повернула 600 викрадених Росією дітей.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 146 дітей із Херсонської області, повідомляв голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, 17 липня вдалося повернути двох дітей.

27 травня з тимчасово окупованої території Херсонщини евакуювали багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей. Наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.

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У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA 23 травня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути в Україну ще 13 дітей, повідомляв керівник ОП Андрій Єрмак.