У Росії держобвинувачення запросило 18 років колонії суворого режиму для журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство. Справу розглядали у закритому режимі, повідомляє Настоящее время.

Суд над журналистом Гершковичем - що відомо

Розгляд справи відбувся у закритому режимі у Свердловському обласному суді в Єкатеринбурзі. Судове слідство тривало лише два дні.

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18 липня, ймовірно, допитали депутата законодавчого зібрання Свердловської області, члена «Єдиної Росії» В'ячеслава Вегнера.

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Він розповідав, що Гершкович брав у нього інтерв'ю: запитував про ставлення людей до ПВК "Вагнер", підтримку населення та роботу промислових підприємств.

Кого ще допитували у справі журналіста – невідомо.

Справа Гершковича - подробиці

У березні 2023 року 32-річного громадянина США Гершковича затримали під час поїздки до Єкатеринбурга і відтоді перебуває під вартою.

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Незадовго до затримання Гершкович відвідував Нижній Тагіл, де знаходиться Уралвагонзавод. Депутат Заксобрання Свердловської області В'ячеслав Вегнер розповів, що репортер запитував його про ставлення росіян до «ПВК Вагнера» та роботу військових підприємств.

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Зазначимо, що Уралвагонзавод входить до російської корпорації, що займається розробкою та виробництвом військової техніки, дорожньо-будівельних машин, залізничних вагонів.

Президент США Джо Байден називав його переслідування несправедливим та незаконним і наголосив, що журналіст виконував у РФ свій професійний обов'язок, щоб пролити світло на російську агресію в Україні.

Також Конгрес США закликав визволити Гершковича. Законодавці назвали справу проти нього сфабрикованою, а звинувачення - безпідставними.

У виданні Bloomberg писали, що Президент РФ Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича з ініціативи високопосадовців.

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У посольстві США в Москві заявляли, що російська влада не надала жодних доказів на підтвердження звинувачень, і закликало РФ негайно звільнити Гершковича і припинити використовувати громадян США як важелі для досягнення політичних цілей.

За даними слідства ФСБ, Гершковичу загрожує до 20 років ув’язнення, якщо його визнають винним.