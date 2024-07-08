Міжнародний валютний фонд перегляне комісію, яка стягується з найбільших позичальників, після того, як деякі країни висловили занепокоєння через невиправдано значні витрати через вищі відсоткові ставки, пише Bloomberg.

МВФ розгляне варіанти зниження комісії для України

Зазначається, що правління МВФ зважить варіанти, щоб дати країнам перерву в надбавках

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Комісії застосовуються до країн, які позичають більше, ніж їм призначена частка, або потребують більше часу для погашення позик за програмами МВФ.

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Водночас остаточного рішення цього тижня не очікується.

Як зауважили в Bloomberg, надходження від комісії поповнюють скарбницю Фонду, але це мільярди доларів додаткових витрат для країн, які вже виплачують кредити.

Аргентина, Єгипет і Україна мають виплатити сумарно 6 млрд доларів упродовж наступних двох років. Загалом Україна має виплатити 348 млн доларів позики.

США, найбільший акціонер МВФ, дали зрозуміти, що готові до перегляду розміру комісії.

Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду на 2,2 млрд доларів

Нагадаємо, що Україні надіслали транш сумою 2,2 млрд доларів від МВФ за програмою на 2023-2027 роки.

Зазначалось, що для отримання коштів Україна успішно пройшла четвертий перегляд програми МВФ. Це сталося вперше у двосторонніх відносинах із фондом. Цю суму спрямують на критичні видатки бюджету, соціальну допомогу, зарплати медиків і вчителів.

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29 червня Рада директорів МВФ ухвалила виділення Україні чергового траншу на 2,2 млрд доларів.