Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з експрезидентом США і кандидатом від Республіканської партії на виборах 2024 року Дональдом Трампом.

Український лідер наголосив на важливості двопартійної підтримки для України та вказав на постійні атаки росіян. 

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«Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави», - написав він у своєму Telegram. 

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Зеленський поговорив з Трампом

Володимир Зеленський зазначив, що Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. 

«Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим», - додав глава держави. 

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Низка українських компаній, зокрема "Нова пошта", Vodafone, Sense Bank і Monobank теж постраждали від збою.

Про час і місце такої ймовірної зустрічі у повідомленні не йдеться.

Після розмови з Володимиром Зеленським Дональд Трамп пообіцяв «як наступний президент США» принести мир і покласти край війні. Він назвав спілкування «дуже хорошим». 

«Я ціную президента Зеленського за його звернення, тому що я, як ваш наступний президент США, принесу мир у всьому світі та покладу край війні, яка забрала так багато життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях уперед до процвітання», - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social. 

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Трамп офіційно балотується у президенти

Цього тижня Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від республіканців. 

Відповідне рішення ухвалили на національному з’їзді у Мілуокі. 

Також Трамп призначив сенатора США зі штату Огайо Джея Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. 

За кілька днів до з'їзду Республіканської партії у Трампа стріляли на передвиборчому мітингу. Куля зачепила праве вухо політика. 

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Унаслідок стрілянини загинув один із глядачів. Двоє були поранені. 20-річного стрільця Томаса Крукса ліквідували. 

Байден назвав умову, за якої може знятися з виборів

Чинний президент США Джо Байден заявив, що покине президентські  вибори, якщо матиме серйозні проблеми зі здоров'ям. 

«Якби у мене з’явилися якісь проблеми зі здоров’ям, якби хтось - якби лікарі прийшли й сказали, що у вас є ця проблема, то у вас є ця проблема», - пояснив Байден.

Цього тижня у Байдена виявили коронавірус. 

Через хворобу глава Білого дому призупинив участь у публічних заходах. Він перебуває на самоізоляції. 

За словами лікаря президента США Кевіна О'Коннора, у Джо Байдена спостерігаються слабко виражені симптоми ковіду. Він продовжить виконувати свої обов’язки глави держави.

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