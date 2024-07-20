Колишня народна депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла в реанімації після нападу на неї у Львові. Невідомий вистрілив у жінку у пʼятницю, 19 липня, та втік. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Сталося це близько 19:30 на вулиці Масарика. Політикиня отримала вогнепальне поранення у голову. Ірина Фаріон померла в реанімації Ірину Фаріон доправили до лікарні у вкрай важкому стані. «Близько 20-ї години до нас у відділення невідкладної медичної допомоги лікарні святого Пантелеймона надійшла пацієнтка Ірина Фаріон у критичному стані з ознаками відкритого проникного вогнепального поранення голови», - розповіла керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець. Advertisement Попри зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. «Серце пацієнтки не витримало. На жаль, в даній ситуації медицина виявилась безсилою», - сказала лікарка Наталія Матолінець.

Що відомо про вбивство Фаріон Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як «умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'ятнадцяти років. Основні версії, які розглядають в поліції: громадська та політична діяльність

особиста неприязнь Також слідчі перевіряють версію про замовне вбивство та «російський слід». Advertisement

«Призначена вже низка експертиз, у тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на цей момент у нас вже є кілька версій, і основні з них можу сказати, що це - громадська, політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть з’являтися й інші», - заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він зазначив, що вбивство Ірини Фаріон було спланованим. За словами Клименка, стрілець готувався завчасно. «Ми можемо підтвердити, що кілька днів точно людина в цьому одязі, який бачили в ЗМІ, телеграм-каналах, була біля будинку Ірини Фаріон», - сказав урядовець. Advertisement У телеграм-каналах пишуть, що ймовірний нападник - молодий чоловік. Сусіди згадують, що бачили його раніше - приблизно два-три тижні. Він «був дивно одягнутий» і на нього всі звертали увагу. «Дуже цікаво одягався. Чому я звернув увагу - було жарко, 40 градусів тепла. По факту у нього - кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга кофта… капелюх й темні окуляри. Я заїжджав, виїжджав, він був», - розповів сусід Фаріон.