Колишня народна депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла в реанімації після нападу на неї у Львові.
Невідомий вистрілив у жінку у пʼятницю, 19 липня, та втік.
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Сталося це близько 19:30 на вулиці Масарика.
Політикиня отримала вогнепальне поранення у голову.
Ірина Фаріон померла в реанімації
Ірину Фаріон доправили до лікарні у вкрай важкому стані.
«Близько 20-ї години до нас у відділення невідкладної медичної допомоги лікарні святого Пантелеймона надійшла пацієнтка Ірина Фаріон у критичному стані з ознаками відкритого проникного вогнепального поранення голови», - розповіла керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець.
Попри зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося.
«Серце пацієнтки не витримало. На жаль, в даній ситуації медицина виявилась безсилою», - сказала лікарка Наталія Матолінець.
Що відомо про вбивство Фаріон
Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як «умисне вбивство».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'ятнадцяти років.
Основні версії, які розглядають в поліції:
- громадська та політична діяльність
- особиста неприязнь
Також слідчі перевіряють версію про замовне вбивство та «російський слід».
«Призначена вже низка експертиз, у тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на цей момент у нас вже є кілька версій, і основні з них можу сказати, що це - громадська, політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть з’являтися й інші», - заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він зазначив, що вбивство Ірини Фаріон було спланованим. За словами Клименка, стрілець готувався завчасно.
«Ми можемо підтвердити, що кілька днів точно людина в цьому одязі, який бачили в ЗМІ, телеграм-каналах, була біля будинку Ірини Фаріон», - сказав урядовець.
У телеграм-каналах пишуть, що ймовірний нападник - молодий чоловік.
Сусіди згадують, що бачили його раніше - приблизно два-три тижні.
Він «був дивно одягнутий» і на нього всі звертали увагу.
«Дуже цікаво одягався. Чому я звернув увагу - було жарко, 40 градусів тепла. По факту у нього - кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довга кофта… капелюх й темні окуляри. Я заїжджав, виїжджав, він був», - розповів сусід Фаріон.
Президент засудив будь-яке насильство
Президент Володимир Зеленський засудив напад на Ірину Фаріон.
«Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність», - написав глава держави.
Президент зазначив, що всі необхідні сили Національної поліції та СБУ встановлюють обставини злочину.
Хто така Ірина Фаріон
Ірина Фаріон була мовознавицею, педагогом та народною депутаткою VII скликання.
Через свої різкі висловлювання неодноразово потрапляла в скандали.
У листопаді 2023 року заявила, що «не може назвати» українцями тих військових, які «не говорять українською мовою». Йшлося зокрема про бійців «Азову». Це викликало обурення у суспільстві.
Згодом у своєму Telegram-каналі ексдепутатка опублікувала лист від Максима Глібова - студента з окупованого Криму, в якому хлопець висловлював свою проукраїнську позицію. Жінка не приховала конфіденційної інформації про юнака, і вже невдовзі російські медіа опублікували відео, де Глібов просить вибачення за цей лист.
15 листопада 2023 року СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон.
Також у листопаді минулого року професорку звільнили з університету Львівська політехніка. У травні цього року вона поновилася на посаді через суд.