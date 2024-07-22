Ворожі війська здійснили удари по 16 населених пунктах Херсонського регіону, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини – подробиці
Під обстрілами були Антонівка, Комишани, Первомайське, Придніпровське, Садове, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Ольгівка, Бургунка, Тягинка, Михайлівка та Херсон.
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Через удари ушкоджень зазнали 4 приватні будинки та 2 багатоповерхівки, а також об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, типографія, магазин, кав'ярня, господарчі споруди, гаражі, приватні автомобілі та станція техобслуговування.
"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", – додав голова місцевої ОВА.
Обстріли на Херсонщині – що відомо
Нагадаємо, що з 18 по 19 липня російські сили обстріляли 17 населених пунктів області.
Як зазначали в місцевій ОВА, ушкоджень зазнали 11 приватних будинків та 3 багатоповерхівки, а також адмінбудівля, мобільна амбулаторія, газогін, господарчі споруди, приватні автомобілі та телевежа.
Унаслідок обстрілу 1 людина загинула, а ще 8 дістали поранення, з них – 1 дитина.