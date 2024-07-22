Міністерство охорони здоров'я Латвії у співпраці зі Службою невідкладної медичної допомоги визначило наявні ресурси, які можна надіслати для підтримки України, пише Delfi.

Латвія надішле медичні товари для "Охматдиту"

Згіно з даними, 18 липня латвійське МОЗ отримало лист від Міністерства охорони здоров’я України про необхідну підтримку.

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Україні передадуть перев’язувальні матеріали, лейкопластирі, джгути, голки, шприци, а також антибіотики.

12 дітей з "Охматдиту" евакуювали на лікування за кордон – що відомо

Нагадаємо, що на лікування до Німеччини доправили 8 дітей. Це третя група дітей, постраждалих від російської атаки на Охматдит, евакуйовані на лікування за кордон. На початку тижня на лікування до Австрії та Швейцарії були доправлені 4 дитини, а загалом евакуйованих дітей уже 12.

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8 липня Росія масовано обстріляла Київ і поцілила у найбільшу дитячу лікарню "Охматдит". 

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Загинуло двоє дорослих – лікарка та родич одного з пацієнтів, а десятки людей постраждали. За кілька днів у лікарні помер хлопчик, який під час російської атаки був у реанімації "Охматдиту" у критичному стані. 

Два корпуси лікарні не підлягають відновленню, замість них планують збудувати новий корпус. 

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