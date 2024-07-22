Сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС під час закритого засідання мають обговорити наслідки «миротворчого» турне прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна, а також неприйнятні заяви Угорщини на засіданні Ради Безпеки ООН, що ЄС нібито «підтримує» війну в Україні.

Про це у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформі.

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«Сьогодні я проведу закриту зустріч лише за участю міністрів, щоб обговорити, що відбулося впродовж минулих тижнів у контексті візиту в Київ, Москву та Пекін прем’єр-міністра Орбана, і промову на Раді Безпеки ООН, де його міністр закордонних справ звинуватив ЄС у «підштовхуванні» війни. Це повністю неприйнятно», - зазначив Боррель.

Він наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну та прагне завершити цю війну на основі Хартії ООН.

«Ми обговоримо, як країни-члени оцінюють таку позицію країни, яка водночас представляє ротаційне головування в ЄС. Європейський Союз не підштовхує до війни. Він не є стороною війни, але він захищає Україну від агресії», - наголосив високий представник ЄС.

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Візит Орбана до Путіна - що варто знати

Під час спільної пресконференції в Москві Орбан і Путін висловилися щодо «мирного процесу» в Україні.

Зокрема, кремлівський очільник повторив пропагандистські наративи РФ. У той час як угорський прем’єр зазначив, що зрозумів, наскільки позиції сторін далекі одна від одної.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що візит Віктора Орбана до Росії - його власна ініціатива і він не представляє Європейський Союз.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у зв’язку з цим візитом висловила переконання, що «умиротворення» не зупинить Путіна в його війні проти України.

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Останні візити Орбана до різних країн – що відомо

Варто нагадати, угорський прем'єр і президент Китаю 8 липня обговорили війну Росії проти України. Орбан назвав КНР ключовою силою у створенні умов для відновлення миру між Україною та РФ.

За словами прем'єра, саме це стало причиною його візиту до Пекіну всього за два місяці після офіційного візиту голови Китаю до Будапешта.

2 липня Зеленський і Орбан провели переговори в Києві та підготували двосторонню угоду. Тоді Орбан зазначив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки й має намір допомогти Україні під час свого головування в Раді ЄС.

5 липня Орбан прибув до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним задля "мирної місії" за кілька днів до саміту НАТО. Один із дипломатів ЄС зазначив, що після такої зустрічі угорське головування закінчується, не встигнувши по-справжньому розпочатись.